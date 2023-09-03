Гладилин поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Зенит»

Бывший наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором ЦСКА сыграет против «Зенита».

Специалист считает, что команды сейчас равны, поэтому он ожидает серьезной борьбы.

«Все, что угодно может произойти — и победа ЦСКА, и ничья, и победа «Зенита». По уровню игры они примерно одинаковы», - приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Дерби двух столиц состоится сегодня, 3 сентября. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.