Хохлов: «Особо больших изменений у «Оренбурга» мы не увидели»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- Как готовились к этой игре, как набирались сил, в хорошем ли расположении духа пребываете?

- У нас довольно-таки плотный график, как и у всех. После матчей в чемпионате была еще и кубковая игра, поэтому пришлось произвести некоторую ротацию в составе, как раз таки вот эти две группы. Кому-то надо было дать отдохнуть, кто-то был в игровом тонусе. Непростой недельный цикл, но, тем не менее, справились.

- Оренбуржцы перед этим туром говорили, что на этот матч у них много поставлено. Они считают принципиальной эту игру. Считаете ли вы предстоящий матч неким принципиальным лично для себя и команды, что будет зависеть от него?

- У нас каждая игра принципиальная, мы не делим матчи на принципиальные и не принципиальные, на кубковые или там игры чемпионата, поэтому настраиваемся на каждый матч.

- Как именно к «Оренбургу» готовились, какой последний матч брали как типовой?

- Мы просмотрели два-три последних матча, естественно, проанализировали команду, но я не буду сейчас рассказывать как и что играет. Особо больших изменений мы не увидели, но есть моменты, на которые мы обратили внимание.