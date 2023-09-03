Деограсия: «У меня сейчас адреналин, потому что важная игра»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Сочи».

- Опишите свое настроение сейчас.

- У меня сейчас адреналин, потому что важная игра, а так на самом деле всё хорошо.

- Перед матчем в интервью клубному телевидению вы сказали, что на кон поставлено многое. Что именно?

- Для нас сейчас очень важные три очка, постараемся подняться в турнирной таблице и улучшить нашу позицию.

- Как подошли к формированию стартового состава, почему именно эти игроки выйдут на поле с первых минут?

- Потому что я считаю, что эти игроки находятся в хорошей форме, против нас хороший соперник. У нас обойма из 15-16 игроков, но я считаю, что сейчас будет лучше, если выйдут на поле именно эти футболисты. Посмотрим, как получится.