Червиченко – об Абаскале: «Человек плывёт»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о главном тренере столичного клуба Гильермо Абаскале.

Спортивный функционер считает, что испанский специалист «плывёт», и, вероятно, у него есть психологические проблемы, хотя внешне это и незаметно.

«Всё время ротирование состава, отсутствие основного стартового состава, постоянные изменение, желание удивить. Мне кажется, что он стал сильно перебарщивать», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

«Спартак» после семи туров РПЛ с десятью очками в активе занимает восьмое место в турнирной таблице.