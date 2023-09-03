Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил вероятность увольнения главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Я не знаю, сколько руководство клуба будет его терпеть. Сейчас чёрная полоса наступила из не очень удачных матчей. Сейчас выиграют пару игр и всё забудется.

Реален ли приход Черчесова в «Спартак»? Не знаю, он сейчас без работы. Во-первых, это не только, что тренер пришёл новый. В связи с этим новый вектор команды и так далее. Просто сейчас если менять что-то кардинально, то это полсезона коту под хвост. Даже с таким специалистом, как Черчесов, всё равно нужно будет разобраться в ситуации, а это требует времени. Пауза на сборную будет, вот в этом есть какая-то логика, но я в этом сомневаюсь», — сказал Билялетдинов.

2 сентября «Спартак» проиграл «Краснодару» со счётом 0:2. Для команды Абаскаля это третье поражение в последних четырех матчах в чемпионате России.