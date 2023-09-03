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Обляков рассказал о своих целях на сезон

03 Сентября 2023 • 12:34 Комментировать
ЦСКА Москва
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Зенит
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Через 1 ч. 46 мин.

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал о своих целях на нынешний сезон.

«Не скажу, что есть определённая цель по количеству голов, передач. Просто хочется показывать свой максимум в каждой игре, и тогда всё будет. Главное — выиграть с ЦСКА новый трофей», - приводит слова Облякова пресс-служба столичного клуба.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в пяти играх во всех турнирах, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде. 

После шести проведенных туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Иван Обляков
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