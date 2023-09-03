Смородская сомневается в победе «Локомотива» над «Балтикой»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась комментарием о предстоящем матче «железнодорожников» против «Балтики».

«Непонятно, чего ждать от «Локомотива» в матче с «Балтикой». Должны, конечно, побеждать, но не факт, что так произойдет», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».

После шести туров команда Михаила Галактионова занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав девять очков.

Встреча «Локомотива» с «Балтикой» состоится сегодня, 3 сентября. Начало поединка запланировано на 15:15 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.