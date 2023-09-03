Смородская — об Изидоре: «Толку от него не будет»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на решение нападающего «железнодорожников» Вильсона Изидора, который покинул клуб без согласия с руководителями.

«Если он не хочет возвращаться, то зачем он нужен? Пусть уходит, толку от него не будет, даже если он вернется, то играть не будет», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что футболист самовольно улетел во Францию и не собирается возвращаться в расположение «Локомотива».

Действующий трудовой договор Изидора с «красно-зелеными» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 23-летнего форварда в 6 миллионов евро.

Изидор самовольно покинул расположение «Локомотива»