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Радченко поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Зенит»

03 Сентября 2023 • 12:22 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Зенит
1 3.05 X 3.40 2 2.45
Через 2 ч. 23 мин.

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором питерский клуб на выезде сыграет против московского ЦСКА.

Радченко отметил, что это будет битва тренеров, к тому же победа «армейцев», которая была в прошлом сезоне, уже забыта.

«Зенит» лучше по индивидуальному мастерству, скамейка длиннее. Видно, что ЦСКА этого не хватает», - добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

Поединок состоится сегодня, 3 сентября. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайтеLiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Радченко
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ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
Комментарии (1)
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Южный201
03 Сентября 2023 в 12:47
Если ЦСКА выпустит опять Заболотного то все,игра буде в одни ворота Акинфеева...
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