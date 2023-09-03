Радченко поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором питерский клуб на выезде сыграет против московского ЦСКА.

Радченко отметил, что это будет битва тренеров, к тому же победа «армейцев», которая была в прошлом сезоне, уже забыта.

«Зенит» лучше по индивидуальному мастерству, скамейка длиннее. Видно, что ЦСКА этого не хватает», - добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

Поединок состоится сегодня, 3 сентября. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайтеLiveResult.ru.