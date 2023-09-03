Гилерме: «В воротах с Лантратовым всё спокойно — он заслужил играть за «Локомотив»

Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился мнением об игре основного голкипера московской команды Ильи Лантратова.

По словам 37-летнего Гилерме, он спокойно относится к тому, что сейчас основным вратарём команды является Лантратов. Опытный бразилец отметил, что 27-летний россиянин заслужил право защищать ворота «железнодорожников».

«В нашей команде хорошая конкуренция. В воротах с Лантратовым всё спокойно — он заслужил! Хорошо играл и играет сейчас. Стараемся, чтобы команда выиграла», — цитирует Гилерме Sport24.

Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт сегодня, 3 сентября, против «Балтики». Начало — в 15:15 по московскому времени.