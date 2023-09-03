«Оренбург» и «Сочи» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором «Оренбург» примет «Сочи».
Стартовый состав «Оренбурга»: Сысуев, Сиваков, Адамов, Сидоров, Гойкович, Ковалёв, Башич, Марин, Вера, Обухов, Мансилья.
Стартовый состав «Сочи»: Заболотный, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Юсупов, Кравцов, Мигел Силвейра, Мелкадзе, Крамарич.
Поединок начнется в 13:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым.
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