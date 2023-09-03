Бывший форвард «Локомотива», «Динамо» и других клубов Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Факела» Вадима Евсеева.

«Конечно, «Факел» по составу не способен биться за чемпионство. У него совершенно другие задачи стоят, я думаю, что просто нужно остаться в Российской премьер-лиге. Это как раз вполне реализуемая задача. Я уверен, что Евсеев может выполнить её. Нужно точно подождать зимней паузы и посмотреть на ситуацию экспертными глазами, а не тех, кто не разбирается в футболе», — сказал Булыкин.

Воронежский «Факел» в нынешнем сезоне набрал четыре очка. Команда одолела «Пари НН» (2:0) и сыграла вничью с «Краснодаром» (0:0). Клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.