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Терёхин сказал, какое место займёт «Локомотив» в нынешнем сезоне

03 Сентября 2023 • 11:40 Комментировать
Локомотив Москва
...
Балтика
Через 2 ч. 52 мин.

Бывший игрок «Локомотива» Олег Терёхин предположил, какое место смогут занять «железнодорожники» по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

По мнению эксперта, с нынешним составом «Локомотиву» будет сложно бороться за высокие места, поэтому команде необходимо усиление. При этом Терёхин считает, что за выживание «красно-зелёные» бороться точно не будут.

«Если они ещё Наира Тикнизяна отдадут, тогда не знаю. Будет ли «Локомотив» бороться за выживание, как это было на определённом отрезке прошлого сезона? Нет-нет! Они будут где-то в середине таблицы по итогам сезона, может быть, пятое-шестое место», — приводит слова Терёхина Legalbet.

В шести турах РПЛ «Локомотив» набрал девять очков и расположился на 10-м месте турнирной таблицы. Свой ближайший матч «железнодорожники» проведут сегодня, 3 сентября, против «Балтики». Начало — в 15:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Олег Терёхин
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