Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидор самовольно покинул расположение «Локомотива»

03 Сентября 2023 • 11:39 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Балтика
Через 2 ч. 52 мин.

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор улетел из России и не планирует возвращаться в клуб.

«После матча 6-го тура Российской премьер-лиги против ФК «Сочи» французский футболист Вильсон Изидор по согласованию с руководством клуба вернулся в Москву, чтобы в случае получения предложения, которое устраивало бы и клуб, и игрока, совершить трансфер в одну из европейских команд. Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования руководства ФК «Локомотив» покинул территорию Российской Федерации и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.

ФК «Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали обе стороны, и призвал Вильсона Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию и в клуб. На данный момент футболист Вильсон Изидор является игроком ФК «Локомотив». Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чем футболист был уведомлен», — сообщили корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону в пресс-службе «Локомотива».

Контракт Изидора с «железнодорожниками» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вильсон Изидор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА БАЛТИКА
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Южный201
03 Сентября 2023 в 11:47
Это еще раз подтверждает,зачем российскому футболу нужны легионеры из европы...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.09.23 в 13:00
Оренбург Оренбург
Сочи Сочи
2.90 3.70 2.41
Видео
03.09.23 в 15:15
Локомотив Москва Локомотив Москва
Балтика Балтика
1.81 3.90 4.50
Видео
03.09.23 в 17:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
2.90 3.70 2.41
Видео
03.09.23 в 20:00
Ростов Ростов
Динамо Москва Динамо Москва
2.48 3.70 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
12:22 · Россия. Премьер-лига
Смородская — об Изидоре: «Толку от него не будет»
12:22 · Россия. Премьер-лига
Радченко поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Зенит»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Гилерме: «В воротах с Лантратовым всё спокойно — он заслужил играть за «Локомотив»
12:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» всухую проиграл махачкалинскому «Динамо»
12:02 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» и «Сочи» огласили стартовые составы
12:00 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Отставка Абаскаля — дело времени»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Терёхин сказал, какое место займёт «Локомотив» в нынешнем сезоне
11:34 · Россия. Премьер-лига
Шнякин: Галицкий хочет видеть более атакующий «Краснодар» 2
11:25 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «О работе в «Спартаке» я сейчас не думаю»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Игра со «Спартаком» показала, что «Краснодар» полностью соответствует первому месту»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Руководство «Спартака» должно дать Абаскалю два-три матча
11:03 · Россия. Премьер-лига
Титов: У меня много вопросов по составу «Спартака»
10:51 · Россия. Премьер-лига
Ташуев — о работе Абаскаля: «Руководство и болельщики «Спартака» испытывают разочарование»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт: «Не думаю, что у ЦСКА будут шансы в матче с «Зенитом» 1
10:11 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько болельщиков ожидается на игре ЦСКА и «Зенита»
Все новости
Рекомендуем