Изидор самовольно покинул расположение «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор улетел из России и не планирует возвращаться в клуб.

«После матча 6-го тура Российской премьер-лиги против ФК «Сочи» французский футболист Вильсон Изидор по согласованию с руководством клуба вернулся в Москву, чтобы в случае получения предложения, которое устраивало бы и клуб, и игрока, совершить трансфер в одну из европейских команд. Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования руководства ФК «Локомотив» покинул территорию Российской Федерации и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.

ФК «Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали обе стороны, и призвал Вильсона Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию и в клуб. На данный момент футболист Вильсон Изидор является игроком ФК «Локомотив». Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чем футболист был уведомлен», — сообщили корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону в пресс-службе «Локомотива».

Контракт Изидора с «железнодорожниками» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.