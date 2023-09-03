Шнякин: Галицкий хочет видеть более атакующий «Краснодар»

Известный журналист и комментатор Дмитрий Шнякин заявил, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий недоволен игровым стилем команды.

«Точно знаю, что глава клуба Галицкий спрашивает у Ивича по поводу более атакующего футбола и большего влияния на игры трио центрхавов», — написал Шнякин в своем телеграм-канале.

При этом эксперт отметил, что, если Ивич продолжает играть в свой футбол, то миф о влиянии Галицкого на работу тренера остается лишь мифом.

После семи туров «Краснодар» уверенно возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 17 очков. Стоит сказать, что в текущей кампании «быки» пока не потерпели ни одного поражения.