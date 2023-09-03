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Шнякин: Галицкий хочет видеть более атакующий «Краснодар»

03 Сентября 2023 • 11:34 Комментировать (2)
Ахмат
...
Краснодар
16.09 16:30

Известный журналист и комментатор Дмитрий Шнякин заявил, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий недоволен игровым стилем команды.

«Точно знаю, что глава клуба Галицкий спрашивает у Ивича по поводу более атакующего футбола и большего влияния на игры трио центрхавов», — написал Шнякин в своем телеграм-канале.

При этом эксперт отметил, что, если Ивич продолжает играть в свой футбол, то миф о влиянии Галицкого на работу тренера остается лишь мифом.

После семи туров «Краснодар» уверенно возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 17 очков. Стоит сказать, что в текущей кампании «быки» пока не потерпели ни одного поражения.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Галицкий Владимир Ивич
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Комментарии (2)
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Cruyff
03 Сентября 2023 в 12:11
Шмякин откуда ты знаешь что хочет Галицкий
bronya61
03 Сентября 2023 в 11:49
Сергей Николаевич любит футбол зрелищный, с вихрем ураганных атак и не важно как закончится матч. У Ивича, как у профессионального тренера, другой подход - он играет на результат. Галицкий владелец клуба и он вправе выдвигать определённые условия (кто платит деньги, тот и девушку танцует). Но думаю, что пока Ивич будет добиваться результата в чемпионате РПЛ, Галицкий даст ему полный карт-бланш.
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