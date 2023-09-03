Бубнов: «Игра со «Спартаком» показала, что «Краснодар» полностью соответствует первому месту»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов высказался о поражении «красно-белых» в матче седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

По мнению эксперта, «быки» полностью переиграли «Спартак», доказав, что они заслуженно занимают первую строчку турнирной таблицы РПЛ.

«Игра показала, что «Краснодар» полностью соответствует первому месту. «Краснодар» мог забить и больше. У «Спартака» же моментов особо не было», — цитирует Бубнова Sportbox.

Бубнов также выразил мнение, что сейчас «Краснодар» выступает даже стабильнее действующего чемпиона России «Зенита» и имеет ресурс для борьбы за главный трофей сезона.

В семи турах РПЛ «Краснодар» набрал 17 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «быки» проведут 16 сентября против «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.