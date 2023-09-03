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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терехов: «Для РПЛ отъезд Захаряна и Сазонова тоже огромный плюс» эксклюзив

03 Сентября 2023 • 12:05 Комментировать
Ростов
...
Динамо Москва
Через 7 ч. 37 мин.

Защитник «Химок» Сергей Терехов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об отъезде Арсена Захаряна и Сабы Сазонова в европейские клубы.

- Вы смотрите мало матчей, но может быть, у вас сложилось какие-то впечатление по работе Марцела Лички в «Динамо»?

- Мне еще по «Оренбургу» был симпатичен его футбол, нацеленный на атаку. Он стремится, чтобы ребята не боялись играть в футбол, потому что от игры надо получать удовольствие, в первую очередь. Наверняка, это он и пытается привить «Динамо».

- На днях Арсен Захарян и Саба Сазонов уехали из «Динамо» в европейские чемпионаты. Это хорошо для РПЛ и ребят?

- Это здорово для ребят – другой уровень футбола. Они почувствуют, что такое европейский футбол. Думаю, у них была цель уехать, и они к этому стремились. Для РПЛ это тоже огромный плюс. Такие отъезды показывают, что наш чемпионат конкурентоспособен, раз футболисты уезжают в ведущие чемпионаты.

- В таком возрасте не рановато уезжать?

- Наоборот – самое то. В двадцать лет в Европе вовсю играют, и в таком возрасте ребята не считаются молодыми футболистами. Думаю, они оба сделали правильный выбор.

- «Реал Сосьедад» - это серьезный вызов. Команда будет играть в Лиге чемпионов.

- Тем интереснее Арсену будет себя проявить и попробовать, чего он стоит на этом уровне. Верю, что у него получится.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Терехов Арсен Захарян Саба Сазонов
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