Титов: У меня много вопросов по составу «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов высказался после поражения «красно-белых» от «Краснодара» (0:2) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

«У меня, как у спартаковца, много вопросов по составу. Результат, увы, закономерен. «Краснодар» оказался объективно сильнее», — заявил Титов «Спорт-Экспрессу».

По мнению эксперта, Литвинов является единственным игроком в команде, способным сделать точную длинную передачу, но он не попадает в состав.

В текущем сезоне 22-летний Литвинов принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.