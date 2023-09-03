Рапопорт: «Не думаю, что у ЦСКА будут шансы в матче с «Зенитом»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ, в котором ЦСКА примет на своём поле «Зенит».

Специалист назвал «сине-бело-голубых» фаворитами предстоящей встречи, предположив, что «Зенит» не допустит недооценки соперника, так как петербургская команда сейчас нуждается в очках.

«Объективно говоря, «Зенит» просто сильнее на сегодняшний момент. И я не думаю, что петербуржцы допустят какую-то недооценку соперника. Терять очки сейчас просто нельзя. Я не думаю, что у ЦСКА будут шансы в этом состоянии и составе», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, опережая седьмых «армейцев» на три очка. Очное противостояние этих команд состоится сегодня, 3 сентября. Начало — в 17:30 по московскому времени.