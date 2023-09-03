«Ростов» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В седьмом туре чемпионата России по футболу встречаются «Ростов» и «Динамо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ростов - Динамо Москва
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Протокол игры
|10'Макаров Денис (0:1)
Песьяков Сергей•Лангович Андрей•Терентьев Денис•Мелёхин Виктор•Вахания Илья•Миронов Алексей•Глебов Данил•Щетинин Кирилл•Тугарев Роман 21'• 34'Комличенко Николай• 4'Ионов Алексей
Шунин Антон•Даса Элазар•Паршивлюк Сергей•Фернандес Роберто•Скопинцев Дмитрий•Лаксальт Диего• 27'Фомин Даниил•Макаров Денис• 22'Смолов Фёдор•Нгамалё Николя•Тюкавин Константин
03 сентября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
дави мусаргов!
А-ха-ха-ха! )))
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