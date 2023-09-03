ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В седьмом туре чемпионата России по футболу встречаются ЦСКА и «Зенит».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ЦСКА Москва - Зенит
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Заболотный Антон4'
Акинфеев Игорь•Набабкин Кирилл•Виллиан Роша•Мойзес Роберто•Гайич Милан III•Зделар Саша•Мендес Виктор•Келлвен Дуглас•Обляков Иван•Заболотный Антон•Чалов Фёдор
Кержаков Михаил•Караваев Вячеслав•Эракович Страхинья•Алип Нуралы•Фернандес Марио•Вендел Маркус•Барриос Вильмар•Клаудиньо•Дуглас Сантос•Кассьерра Матео•Мантуан Густаво
03 сентября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
Бан пользователя