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ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

03 Сентября 2023 • 17:00 Комментировать (4)
ЦСКА Москва
1:0
Зенит
1 3.05 X 3.40 2 2.45
1-й тайм

В седьмом туре чемпионата России по футболу встречаются ЦСКА и «Зенит».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
ЦСКА Москва1:0Зенит
(1:0) Заболотный Антон4' 
Акинфеев ИгорьНабабкин КириллВиллиан РошаМойзес РобертоГайич Милан IIIЗделар СашаМендес ВикторКеллвен ДугласОбляков ИванЗаболотный АнтонЧалов Фёдор
Запасные: Рядно МихаилМухин МаксимАгапов ИльяФайзуллаев АббосбекДавила ВикторЛукин МатвейЕрмаков НикитаГайч АдольфоКисляк МатвейКучаев КонстантинГлебов КириллТороп Владислав
Кержаков МихаилКараваев ВячеславЭракович СтрахиньяАлип НуралыФернандес МариоВендел МаркусБарриос ВильмарКлаудиньоДуглас СантосКассьерра МатеоМантуан Густаво
Запасные: Ерохин АлександрКоваленко АлександрСергеев ИванВасильев Дмитрий АлексеевичКейрос ЭдуардоБакаев ЗелимханЧистяков ДмитрийСутормин АлексейКруговой ДанилМостовой АндрейВасютин АлександрАдамов Денис
03 сентября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит
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ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
03 Сентября 2023 в 17:48
ай марио-давай.. п..и сисек! А-ха-ха-ха! )))
ингерман
03 Сентября 2023 в 17:38
А-ха-ха-ха! керж лузер! гоните этава чудика в шею.. пять шагов с мячом штобы ево выбить.. тчмо!
Роман Мамедов
03 Сентября 2023 в 17:28
по закону статистики я коням не завидую
ингерман
03 Сентября 2023 в 17:27
ай уперед златозубыя да культур-мультур столишныя! дави сисек! Эйнананэй! )))
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