«Локомотив» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В седьмом туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Балтика».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Локомотив Москва - Балтика
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Протокол игры
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Тикнизян Наир•Кузьмичёв Иван•Фассон Лукас•Баринов Дмитрий•Миранчук Антон•Карпукас Артём•Дзюба Артём•Глушенков Максим•Пиняев Сергей
Латышонок Евгений•Радмановац Никола•Гассама Натан•Жиров Александр•Осипов Александр•Фернандес Роберто II•Кузьмин Максим•Маляров Кирилл•Галоян Артур•Мусаев Тамерлан•Гузина Гедеон
03 сентября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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