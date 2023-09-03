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Стало известно, сколько болельщиков ожидается на игре ЦСКА и «Зенита»

03 Сентября 2023 • 10:11 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
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Через 5 ч. 20 мин.

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо ответил на вопрос о количестве зрителей, которые должны посетить матч с «Зенитом».

«Ажиотаж очень серьезный. Проданы все билеты на центральные сектора, но в день матча можно будет что‑то найти — мы открыли еще один сектор для продажи. Ожидаем более 20 тысяч болельщиков», — цитирует Брейдо «Матч ТВ».

Встреча седьмого тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Зенит» состоится сегодня, 3 сентября. Стартовый свисток запланирован на 17:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Кирилл Брейдо
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