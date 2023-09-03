Кривцов — о победе над «Спартаком»: «Эмоции положительные, уходим на паузу на первом месте»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился впечатлениями после победы над «Спартаком» (2:0) в седьмом туре чемпионата России.

«После победы эмоции положительные. Уходим на паузу на первом месте. Ивич в раздевалке всех похвалил. Сказал, что это была хорошая игра. Больше позитива и, чтобы продолжали в том же духе», — приводит слова Кривцова «Чемпионат».

В текущем сезоне 21-летний хавбек принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

После семи туров «Краснодар» является единоличным лидером в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. Стоит отметить, что подопечные Владимира Ивича еще ни разу не проиграли в текущем сезоне РПЛ. Кроме того, «быки» пропустили всего два мяча — лучший показатель в лиге.