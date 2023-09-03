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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кривцов — о победе над «Спартаком»: «Эмоции положительные, уходим на паузу на первом месте»

03 Сентября 2023 • 10:05 Комментировать
Краснодар
2:0
Спартак Москва
окончен

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился впечатлениями после победы над «Спартаком» (2:0) в седьмом туре чемпионата России.

«После победы эмоции положительные. Уходим на паузу на первом месте. Ивич в раздевалке всех похвалил. Сказал, что это была хорошая игра. Больше позитива и, чтобы продолжали в том же духе», — приводит слова Кривцова «Чемпионат».

В текущем сезоне 21-летний хавбек принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

После семи туров «Краснодар» является единоличным лидером в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. Стоит отметить, что подопечные Владимира Ивича еще ни разу не проиграли в текущем сезоне РПЛ. Кроме того, «быки» пропустили всего два мяча — лучший показатель в лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Владимир Ивич Никита Кривцов
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