Абаскаль ответил, почему заменил Джикию в матче с «Краснодаром»

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему заменил капитана команды Георгия Джикию в игре с «Краснодаром».

«Мы хотели ускорить движение мяча, начало атак. Кроме того, Бабич хорош на стандартах. Мы хотели поймать свой шанс», — цитирует Абаскаля официальный сайт «красно-белых».

«Спартак» уступил «Краснодару» (0:2) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги. Стоит отметить, что команда Абаскаля не может выиграть в чемпионате уже на протяжении четырех встреч.

За семь игр «Спартак» набрал десять очков и сейчас располагается на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ.