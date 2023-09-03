Сафонов: «Мы переиграли «Спартак», у нас отличный микроклимат в команде»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о победе над «Спартаком» (2:0) в матче седьмого тура РПЛ.

По мнению голкипера, «Краснодар» превзошёл своего соперника и одержал заслуженную победу.

«Была сложная игра. Наверное, сказалась жара. Считаю, что мы переиграли «Спартак». «Краснодар» на поле превзошёл соперника. У нас отличный микроклимат в команде», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Кроме того, Сафонов отметил, что по сравнению с предыдущим сезоном «быки» стали лучше действовать при игре в обороне.

В семи турах РПЛ «Краснодар» набрал 17 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице. «Спартак», в свою очередь, занимает восьмое место, имея в своём активе 10 баллов.