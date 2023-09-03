Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 7-го тура чемпионата России ЦСКА – «Зенит».

- ЦСКА более прогнозируем, чем «Спартак». У «армейцев» есть наигранная схема, сейчас набирает форму Обляков. Наверно, Давилу ещё рано выпускать в основном составе, но он может выходить на замену по ходу матча и делать более качественными атакующие действия команды.

Думаю, Семак применит схему 3+2 в обороне с активными краями. Для ЦСКА будет важно перекрыть фланги и полуфланги атаки «Зенита». Своеобразная интрига, как воспримут Марио Фернандеса болельщики ЦСКА, как он сыграет под психологическим давлением. Или Караваев будет играть справа у «Зенита», а не Фернандес. В общем, хватает интригующих моментов перед этим матчем.

Матч ЦСКА – «Зенит» стартует сегодня, 3 сентября, в 17:30 по московскому времени.