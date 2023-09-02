Генеральный директор «Спартака» Малышев высказался об уходе Николсона и Бальде

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался об уходе из столичного клуба нападающих Шамара Николсона и Кейта Бальде.

Спортивный функционер считает форврадов талантливыми игроками, но иногда бывает, что необходимо сменить чемпионат, чтобы перезагрузить свою карьеру.

«Если не получается выходить в основном составе, то мы пошли навстречу… Это было совместное решение, что они попробуют себя в других командах», - заявил Малышев журналистам.

Николсон перешёл в «Клермон» на правах аренды, а Кейта Бальде ближайший сезон проведёт в «Эспаньоле».