Абаскаль - о поражении от «Краснодара»: Пенальти убил нас в этой игре

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о пенальти, который был назначен в ворота столичного клуба в матче седьмого тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» .

Специалист отметил, что в конце игры нельзя делать такие ошибки и дарить сопернику пенальти. По его мнению, 11-метровый удар убил его команду в этой игре.

«Хочу отметить, что я несу ответственность», - приводит слова Абаскаля «Чемпионат».

Напомним, что Эдуард Сперцян удачно исполнил 11-метровый удар на 84-й минуте, тем самым удвоив преимущество своей команды и установив окончательный счёт на табло.