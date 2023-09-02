Нападающий «Химок» Владислав Яковлев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о матче «армейцев» с «Зенитом».

- Завтра ЦСКА предстоит провести матч с «Зенитом», от которого многое будет зависеть в медальной гонке. Как расцениваете шансы «армейцев» на очки, тем более, на старте чемпионата у питерцев были осечки?

- Старт чемпионата не является показателем. Что-то по матчу со «Спартаком» я не заметил, что «Зенит» ослаб.

- Есть ли шансы у ЦСКА на очки?

- Конечно. Буду болеть за «армейцев».

Елена Григорьевская