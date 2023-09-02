Нападающий «Химок» Владислав Яковлев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о медальной гонке для ЦСКА.

- Как оцените шансы ЦСКА побороться за медали в этом чемпионате?

- Если кто-то в начале сезона начинает рассуждать о чемпионстве, то это плохо заканчивается. Так что: тише едешь – дальше будешь. Поэтому не стоит начинать говорить про золото. А что касается борьбы за медали: если в прошлом сезоне было второе место, то почему бы в этом не побороться за призовую тройку? Нынешний состав на это способен.

- Как оцените усиление ЦСКА?

- Я не видел этих ребят и не тренировался с ними. Конечно, читаю новости, но этих футболистов видел только по нарезкам. А по нарезкам из любого можно сделать Месси. Игра – это совсем другое.

- Давила уже проводил матчи за ЦСКА. Его уровень можно оценить?

- Не думаю. Он только приехал. Здесь совсем другой чемпионат, и ему нужно адаптироваться. А на это необходимо время.

- Сколько времени нужно на адаптацию, если судить по вашему собственному опыту перехода в «Химки»?

- У всех по-разному это происходит. Давила приехал в другую страну, в другой чемпионат, который ему не знаком. Мне в этом плане намного легче, ведь я, по сути, остался в том же городе. Это вообще несопоставимо.

Елена Григорьевская