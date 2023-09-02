Мостовой - о поражении «Спартака»: К сожалению, человеку, не игравшему в футбол, тяжело понять, на кого делать ставку

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о поражении столичного клуба от «Краснодара» (0:2) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что Гильермо Абаскаль опять не смог угадать с составом, но, к сожалению, человеку, который никогда не играл в футбол, тяжело определиться, на кого делать ставку.

«Когда Абаскаль появился, мне никто не смог сказать, кто он. Но он работает, получает бешеные деньги. Он получает удовольствие от нашей страны, от «Спартака», - приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».