Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Яковлев по-философски отнёсся к аренде в «Химки» эксклюзив

02 Сентября 2023 • 23:25 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
1 3.00 X 3.35 2 2.50
Через 17 ч. 28 мин.

Нападающий «Химок» Владислав Яковлев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своей аренде.

- Расскажите, как восприняли свою аренду в «Химки» из ЦСКА.

- Ничего необычного. Я приехал сюда играть в футбол, ради игровой практики.

- Некоторые ветераны ЦСКА недовольны, что «армейцы» отпустили такого игрока, который мог бы конкурировать с Чаловым и Заболотным…

- Я такого не слышал.

- Но ведь вы могли бы конкурировать с более опытными партнерами?

- Не мне судить об этом. У ЦСКА есть тренерский штаб, и он решает. Я знаю свой уровень, и мое мнение может расходиться с тренерским штабом.

- С кем из ЦСКА поддерживаете связь после ухода в аренду?

- С теми ребятами, кто помоложе: с Агаповым, Торопом.

Елена Григорьевская

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Химки Владислав Яковлев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Факел Факел
3
0
1.90 3.60 4.40
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Спартак Москва Спартак Москва
2
0
2.60 3.75 2.65
Видео
03.09.23 в 13:00
Оренбург Оренбург
Сочи Сочи
2.90 3.70 2.41
Видео
03.09.23 в 15:15
Локомотив Москва Локомотив Москва
Балтика Балтика
1.81 3.90 4.50
Видео
03.09.23 в 17:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
2.90 3.70 2.41
Видео
03.09.23 в 20:00
Ростов Ростов
Динамо Москва Динамо Москва
2.48 3.70 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
23:49 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Спартака» Малышев высказался об уходе Николсона и Бальде
23:28 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль - о поражении от «Краснодара»: Пенальти убил нас в этой игре
23:18 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о поражении «Спартака»: К сожалению, человеку, не игравшему в футбол, тяжело понять, на кого делать ставку
23:10 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал причины поражения «Спартака» от «Краснодара»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: Мы превосходили «Спартак» во всём
22:48 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «Горд игроками, они научились сохранять результат»
22:38 · Россия. Премьер-лига
Андрей Тихонов: Я думал, что «Спартак» должен не проиграть
22:37 · Россия. Премьер-лига
Дуарте: «Важно проанализировать, что пошло не так, поработать над своими ошибками, восстановиться и идти дальше»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Салихова назвала причины поражения «Спартака» от «Краснодара» 1
22:32 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: «Всегда по-другому настраиваешься на такие игры, тем более против «Спартака»
22:23 · Россия. Премьер-лига
Черников: «100% заслужили эту победу, могли забивать три, может быть, четыре»
22:23 · Россия. Премьер-лига
Известный блогер Кузьмич: «Верните на один день Федуна, пусть уволит Абаскаля»
22:16 · Россия. Премьер-лига
Известный блогер Кузьмич - об игре «Спартака»: «Какой же позор корявый» 1
21:51 · Россия. Премьер-лига
Сперцян забил пенальти, «Краснодар» практически обыграл «Спартак»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Гарре рассказал о своём восстановлении
Все новости
Рекомендуем