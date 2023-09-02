Нападающий «Химок» Владислав Яковлев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своей аренде.
- Расскажите, как восприняли свою аренду в «Химки» из ЦСКА.
- Ничего необычного. Я приехал сюда играть в футбол, ради игровой практики.
- Некоторые ветераны ЦСКА недовольны, что «армейцы» отпустили такого игрока, который мог бы конкурировать с Чаловым и Заболотным…
- Я такого не слышал.
- Но ведь вы могли бы конкурировать с более опытными партнерами?
- Не мне судить об этом. У ЦСКА есть тренерский штаб, и он решает. Я знаю свой уровень, и мое мнение может расходиться с тренерским штабом.
- С кем из ЦСКА поддерживаете связь после ухода в аренду?
- С теми ребятами, кто помоложе: с Агаповым, Торопом.
Елена Григорьевская
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