Сёмин назвал причины поражения «Спартака» от «Краснодара»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о поражении столичного «Спартака» от «Краснодара» (0:2) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что «красно-белые» прилично начали новый сезон и показывали хороший уровень футбола, но перемены в составе привели к сегодняшним показателям.

«На мой взгляд, они не уверены в себе, много различных изменений. Поражение не создает хорошего настроения в команде. Это чисто психологический вопрос», - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице.