Кордоба: Мы превосходили «Спартак» во всём

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о победе над московским «Спартаком» (2:0) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.
Форвард рад, что его команде удалось добиться победы.
«Мне кажется, что мы превосходили «Спартак» абсолютно во всем. Мы продемонстрировали то, над чем работали. Уезжаем на первом месте в перерыв», - приводит слова Кордобы «Матч ТВ».
Напомним, что колумбиец открыл счёт в матче.
«Краснодар» после семи проведенных туров располагается на первой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 1 7набранных очков.
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