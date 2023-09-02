Кордоба: Мы превосходили «Спартак» во всём

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о победе над московским «Спартаком» (2:0) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Форвард рад, что его команде удалось добиться победы.

«Мне кажется, что мы превосходили «Спартак» абсолютно во всем. Мы продемонстрировали то, над чем работали. Уезжаем на первом месте в перерыв», - приводит слова Кордобы «Матч ТВ».

Напомним, что колумбиец открыл счёт в матче.

«Краснодар» после семи проведенных туров располагается на первой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 1 7набранных очков.