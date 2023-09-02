Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Краснодара», 0:2, в матче 7-го тура РПЛ.

- Что происходит с Промесом? Почему он вообще незаметен?

- Видимо, у него сейчас не лучший момент в карьере. Пока он выглядит блекло.

- Абаскаль боится посадить его на лавку?

- Надо у него спросить. Конечно, Квинси – авторитетный футболист для команды. Наверное, здесь надо резать по живому и с Джикией, и с Промесом. В этом задача тренера, решить эти вопросы с пользой для команды.

- «Краснодар» не имеет поражений в чемпионате. Команда прыгает выше головы, или вы не удивлены таким результатом?

- Я приятно удивлен, что «Краснодар» стал сильной командой. Она сбалансирована по линиям, мобильная, агрессивная, мощная, быстрая в атаке. Много футболистов, которых сложно удержать. Команда фактически без слабых мест. Мне она нравится.

- В таблице «Спартак» все ниже. Не возникнет психологических проблем?

- Конечно, команда не будет чувствовать себя уверенно с такими результатами и невыразительной игрой. Как я сказал, в этом виноват тренер, который постоянно тасует состав.

Елена Григорьевская