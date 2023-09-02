Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Коновалов: «Частая смена состава привела к тому, что у «Спартака» разладилась игра» эксклюзив

02 Сентября 2023 • 22:52 Комментировать
Краснодар
2:0
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Краснодара», 0:2, в матче 7-го тура РПЛ.

- Игра получилась интересная, а вот результат для «Спартака» разочаровывающий. Наиграли москвичи на такое поражение?

- На победу гости точно не наиграли. «Краснодар» был ближе к трем очкам на протяжении всего матча.

- Что разладилось в игре «Спартака» по сравнению с началом сезона?

- Думаю, повлияла частая смена состава. До сих пор Абаскаль никак не определится с костяком команды. В этом главная причина проблем команды. Меня удивляет, почему Литвинов, один из лучших футболистов «Спартака», отсутствует в составе. Это определяющий игрок для команды.

- Писали, что Абаскаль посадил Литвинова на лавку в воспитательных целях после результативной ошибки в матче с «Уралом».

- Мы можем только гадать об этом. Со стороны кажется, что да. Ну, ошибся человек, и что теперь? Я понимаю, если бы он каждый матч ошибался. Но это ведущий футболист, и понятно, что на нем всегда большая нагрузка. Сажать его на лавку из-за одной ошибки - мне это непонятно.

- Отсутствие Бабича в составе вызывало вопросы?

- Тоже да. Он хорошо сыграл с «Динамо». Понятно, что есть Джикия, и он капитан. Но разве Бабича взяли, чтобы он выходил на замену? Раз Абаскаль пошел на такой шаг, как приобретение этого защитника, значит, нужно идти до конца.

- То есть Джикию сажать на лавку?

Реклама


- Это дело тренера. Я не знаю, кто сильнее. Но какая тогда логика в покупке этого футболиста?

- Как оцените гол Кордобы?

- Один из трех защитников мог предотвратить этот гол. Но ни один не смог этого сделать, хотя возможности были. Есть большие вопросы к защитникам «Спартака» по этому эпизоду.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Андрей Коновалов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Факел Факел
3
0
1.90 3.60 4.40
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Спартак Москва Спартак Москва
2
0
2.60 3.75 2.65
Видео
03.09.23 в 13:00
Оренбург Оренбург
Сочи Сочи
2.90 3.70 2.41
Видео
03.09.23 в 15:15
Локомотив Москва Локомотив Москва
Балтика Балтика
1.81 3.90 4.50
Видео
03.09.23 в 17:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
2.90 3.70 2.41
Видео
03.09.23 в 20:00
Ростов Ростов
Динамо Москва Динамо Москва
2.48 3.70 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
23:49 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Спартака» Малышев высказался об уходе Николсона и Бальде
23:28 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль - о поражении от «Краснодара»: Пенальти убил нас в этой игре
23:18 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о поражении «Спартака»: К сожалению, человеку, не игравшему в футбол, тяжело понять, на кого делать ставку
23:10 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал причины поражения «Спартака» от «Краснодара»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: Мы превосходили «Спартак» во всём
22:48 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «Горд игроками, они научились сохранять результат»
22:38 · Россия. Премьер-лига
Андрей Тихонов: Я думал, что «Спартак» должен не проиграть
22:37 · Россия. Премьер-лига
Дуарте: «Важно проанализировать, что пошло не так, поработать над своими ошибками, восстановиться и идти дальше»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Салихова назвала причины поражения «Спартака» от «Краснодара» 1
22:32 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: «Всегда по-другому настраиваешься на такие игры, тем более против «Спартака»
22:23 · Россия. Премьер-лига
Черников: «100% заслужили эту победу, могли забивать три, может быть, четыре»
22:23 · Россия. Премьер-лига
Известный блогер Кузьмич: «Верните на один день Федуна, пусть уволит Абаскаля»
22:16 · Россия. Премьер-лига
Известный блогер Кузьмич - об игре «Спартака»: «Какой же позор корявый» 1
21:51 · Россия. Премьер-лига
Сперцян забил пенальти, «Краснодар» практически обыграл «Спартак»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Гарре рассказал о своём восстановлении
Все новости
Рекомендуем