Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Краснодара», 0:2, в матче 7-го тура РПЛ.

- Игра получилась интересная, а вот результат для «Спартака» разочаровывающий. Наиграли москвичи на такое поражение?

- На победу гости точно не наиграли. «Краснодар» был ближе к трем очкам на протяжении всего матча.

- Что разладилось в игре «Спартака» по сравнению с началом сезона?

- Думаю, повлияла частая смена состава. До сих пор Абаскаль никак не определится с костяком команды. В этом главная причина проблем команды. Меня удивляет, почему Литвинов, один из лучших футболистов «Спартака», отсутствует в составе. Это определяющий игрок для команды.

- Писали, что Абаскаль посадил Литвинова на лавку в воспитательных целях после результативной ошибки в матче с «Уралом».

- Мы можем только гадать об этом. Со стороны кажется, что да. Ну, ошибся человек, и что теперь? Я понимаю, если бы он каждый матч ошибался. Но это ведущий футболист, и понятно, что на нем всегда большая нагрузка. Сажать его на лавку из-за одной ошибки - мне это непонятно.

- Отсутствие Бабича в составе вызывало вопросы?

- Тоже да. Он хорошо сыграл с «Динамо». Понятно, что есть Джикия, и он капитан. Но разве Бабича взяли, чтобы он выходил на замену? Раз Абаскаль пошел на такой шаг, как приобретение этого защитника, значит, нужно идти до конца.

- То есть Джикию сажать на лавку?

Реклама

- Это дело тренера. Я не знаю, кто сильнее. Но какая тогда логика в покупке этого футболиста?

- Как оцените гол Кордобы?

- Один из трех защитников мог предотвратить этот гол. Но ни один не смог этого сделать, хотя возможности были. Есть большие вопросы к защитникам «Спартака» по этому эпизоду.

Елена Григорьевская