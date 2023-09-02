Ивич: «Горд игроками, они научились сохранять результат»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Как оцените сегодня игру «Краснодара»?

- Хочу сказать, что мы были лучшей командой. Игра была интересной с обеих сторон, мы забили два гола, пропустили несколько шансов. В общем сделали то, что хотели, на что настраивались, хотели получить три очка за победу. Прямо сейчас мы довольны нашей позицией в турнирной таблице.

- Какой был план на игру по владению мячом? Это вы заставили опуститься «Спартак» ниже, и в основном в первом тайме преимущество по владению было у вас? Или это соперник вам отдал мяч, и вы этим воспользовались?

- Так играл «Спартак» и в предыдущих матчах, в том числе на это стадионе против нас. «Спартак» - большая команда с качественными хорошими игроками, которые могут создать шанс из ничего. Но я думаю, что мы заставили соперника опуститься низко, мы играли между линиями, делали движения, выходили. В первом тайме у нас было 3-4 хороших шанса. У соперника был шанс после счета 1:0, когда Сафонов не позволил забить в ворота. Могу сказать, что в первом тайме мы были лучшей командой. Во втором тайме, возможно, было 50/50. У наших ворот создавались более очевидные шансы. У соперника были штанги. В последние 20 минут он использовал длинные подачи и пытался забить. Хочу сказать, что я горд игроками. Действительно видно, что они научились и учатся сохранять результат.