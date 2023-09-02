Абаскаль: «В первую очередь хочу сказать, что это моя ошибка и моя ответственность»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Результат неудачный для «Спартака», как оцените игру своей команды, что сегодня понравилось и не понравилось?

- В первую очередь хочу сказать, что это моя ошибка и моя ответственность. Мы можем говорить об индивидуальных ошибках, но глобально я за все здесь несу ответственность. Скажу по игре, на мой взгляд, игра складывалась достаточно в равной манере, никто не давал пространства сопернику. В начале было небольшое недопонимание, которое привело к моменту у наших ворот. Тем не менее, не могу сказать, что нам игра не удавалась. Гол случился после одной большой ошибки, после аута двое игроков побежали на одного. Тем не менее, он просто с семи метров смог забить этот мяч. Второй тайм - матч складывался совсем по-другому. У нас были моменты, были шансы. Да, была одна контратака соперника, после которой Селихов выручил команду, но тем не менее, мы вернулись в игру. Затем в конце опять эта ошибка, пенальти, сложная ситуация. Тем не менее, команда все равно пыталась вернуться в игру, но уже, наверное, у нас получалось не так много.

- В чем именно заключается ваша ошибка?

- Все просто, я тренер, я выбираю состав, те 11 игроков, которые начинают матч. И все, что происходит на поле, это моя ответственность.