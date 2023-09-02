Андрей Тихонов: Я думал, что «Спартак» должен не проиграть

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о поражении столичного клуба от «Краснодара» (0:2) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России думал, что его бывшая команда точно не проиграет.

«Краснодар» сегодня показал то, что хочет главный тренер. Если «Спартак» проигрывает со счетом 0:2 и ничего не создает, то это командное поражение», - приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Подопечные Гильермо Абаскаля не могут одержать победу в РПЛ на протяжении четырёх игр и на данный момент располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.