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Дуарте: «Важно проанализировать, что пошло не так, поработать над своими ошибками, восстановиться и идти дальше»

02 Сентября 2023 • 22:37 Комментировать
Краснодар
2:0
Спартак Москва
окончен

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Результат неудачный для «Спартака». Что не получилось, как оцените игру своей команды сегодня?

- Мне кажется, первый тайм шел более-менее на равных. Затем мы пропустили этот гол, немножко он нам спутал карты. Но я считаю, мы второй тайм начали хорошо и были близки к тому, чтоб сравнять счет, но все-таки пропустили второй мяч, к сожалению, проиграли. Сейчас важно проанализировать, что пошло не так, поработать над своими ошибками, восстановиться и идти дальше.

- Расскажите про первый пропущенный мяч, там был ввод мяча из аута, вы оборонялись против Кордобы. Что можно было сделать, чтобы предотвратить момент, как нужно было сыграть?

- Действительно, получил соперник мяч после вброса из аута. Может быть, не совсем удачно его встретили, он вышел на пространство и забил этот гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алексис Дуарте
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