Салихова назвала причины поражения «Спартака» от «Краснодара»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о поражении столичного клуба от «Краснодара» (0:2) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Салихова отметила, что после победы над «Динамо» было очевидно, какие связки приносят победы, к тому же «Краснодар» является удобным соперником.

«Видимо, тренеру хочется обосновать свои трансферы, поэтому одномоментно на поле много новых игроков, которые еще не сыграны между собой», - приводит слова Салиховой Sport24.

«Спартак» опустился на восьмую строчку в турнирной таблице.

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