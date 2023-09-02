Салихова назвала причины поражения «Спартака» от «Краснодара»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о поражении столичного клуба от «Краснодара» (0:2) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.
Салихова отметила, что после победы над «Динамо» было очевидно, какие связки приносят победы, к тому же «Краснодар» является удобным соперником.
«Видимо, тренеру хочется обосновать свои трансферы, поэтому одномоментно на поле много новых игроков, которые еще не сыграны между собой», - приводит слова Салиховой Sport24.
«Спартак» опустился на восьмую строчку в турнирной таблице.
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