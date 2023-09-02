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Сперцян: «Всегда по-другому настраиваешься на такие игры, тем более против «Спартака»

02 Сентября 2023 • 22:32 Комментировать
Краснодар
2:0
Спартак Москва
окончен

Форвард «Краснодара» Эдуард Сперцян дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Учитывая вашу красную карточку в кубковом матче против «Спартака», был ли сегодня какой-то особый настрой на «Спартак»?

- Всегда по-другому настраиваешься на такие игры, тем более против «Спартака».

- И как оцените сегодняшнюю игру?

- Поздравляю всех с победой, тяжелая игра. Хорошо, что на ноль, хорошо, что три очка перед паузой на сборные. Мы отлично провели этот отрезок, что сказал тренер, поэтому нам нужно продолжать работать.

- В начале второго тайма, когда у «Спартака» появилось владение, когда соперник создал момент, и перекладина вас спасла. Что ощущали в это время, как удалось все-таки отодвинуть игру?

- Я думаю, что вели в счете и чуть подсели. «Спартак» заставил, начал быстро играть, менять фланги, мы чуть подсели, но потом нашли силы, пару раз выбежали, начали контролировать игру, чуть успокоились. Думаю, было важно, ведь были игры, когда мы очень сильно садились и вообще не атаковали. Сейчас справились в этом плане.

- Каждый раз, когда назначается пенальти в пользу «Краснодара», все гадают, кто же будет бить? Скажите, как было сегодня, до игры было определено, что именно вы будете бить? Если бы Кордоба оставался на поле, изменилось бы что-то или нет?

- Нет, у нас тренер решает. На установке сказал, что я бью. Поэтому если был бы Джон, наверное, бил бы я.

- Перед каждой игрой происходит отдельный выбор пенальтиста?

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- Да.

- Первый отрезок чемпионата завершился. Сейчас пауза на игры сборных. У вас ни одного поражения. Могли представить в начале сезона, что будет именно так?

- Не знаю, как ответить. Думаю, что это заслуга нашей работой, то, как мы сплотились и начали хорошо понимать тренера. За счет совместной работы мы там, где находимся.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эдуард Сперцян
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