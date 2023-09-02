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Черников: «100% заслужили эту победу, могли забивать три, может быть, четыре»

02 Сентября 2023 • 22:23 Комментировать
Краснодар
2:0
Спартак Москва
окончен

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Спартак» (2:0) Александр Черников поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие эмоции после финального свистка?

- Конечно, только положительные. Хочу выразить огромную благодарность болельщикам, сумасшедшая атмосфера, полный стадион, спасибо им большое. По поводу игры, мы 100% заслужили эту победу, могли забивать три, может быть, четыре. Конечно, у соперника тоже были моменты, но я считаю, победа закономерная.

- В перерыве вы сказали, что не все устраивает вас в игре «Краснодара», что нужно кое-какие моменты менять. Довольны ли тем, как поменялась игра во втором тайме, удалось ли задуманное?

- Я думаю, да. Думаю, тренер доволен. Мы начали играть во втором тайме более агрессивно, лучше проводить атаки. Я думаю, всё, на этом хватит.

- Нет, не хватит.  Во втором тайме после выхода на поле Антона Зиньковского несколько раз вы оказывались друг против друга. Это ситуативные моменты, или нужно было играть персонально против Зиньковского?

- Нет, не персонально. Это моя работа страховать партнеров, помогать им, если не успевают. Так получалось просто.

- В одном из эпизодов была очень контактная борьба в штрафной. Не каждый сыграет в обороне чисто. Расскажите про этот момент.

- Я помню этот момент. Думаю, единственное, что мне оставалось, подставить всю голову. Нет проблем, если ценой этого мы выиграем.

- Пенальти был назначен в пользу «Краснодара». Со стороны показалось, будто не было 100% уверенности, что будет бить Сперцян. Как это происходило? Или до матча было известно, что будет бить он?

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- Нет, до матча было решено. Хочу похвалить Кокшарова, который заработал этот пенальти, и, конечно же, Сперцяна. После неудачи в прошлом матче он реабилитировался и очень важный гол забил.

- Были ли какие-то реваншистские настроения именно в матче со «Спартаком», учитывая как сыграли в первом туре Кубка? Вы проиграли и большую часть матча были в меньшинстве.

- Конечно, мы помнили то поражение, хотелось реабилитироваться. Плюс в таких больших матчах, конечно, хочется показать красивый футбол и побеждать, доказывать, что мы не  случайно наверху.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Александр Черников
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