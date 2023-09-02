Известный блогер Кузьмич: «Верните на один день Федуна, пусть уволит Абаскаля»

Известный блогер Кузьмич, который является болельщиком московского «Спартака», призвал к отставке главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскаля.

Блогер назвал игру «красно-белых» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» (0:2) «испанским стыдом».

«Верните на один день Федуна! Пусть уволит Абаскаля и идет дальше отдыхать», - написал блогер в своём телеграм-канале «У Кузьмича».

Подопечные Гильермо Абаскаля не могут одержать победу в РПЛ на протяжении четырёх туров и занимают восьмое место в турнирной таблице.