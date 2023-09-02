«Спартак» снова разбит в РПЛ: кто из футболистов Абаскаля хуже всех сыграл в Краснодаре

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Кубковая победа над «Динамо» стала лишь приятным всплеском, не более. «Спартак» вернулся на просторы РПЛ и вновь продемонстрировал довольно унылый и медленный футбол. Вот уже четыре матча без побед «красно-белые», три из них – проиграны. Выровнялась даже разница мячей – 12:12. А «Краснодар» можно только похвалить, лидер РПЛ очень солидно сыграл против «красно-белых». Когда нужно – взвинчивал темп, когда хотел – усмирял гостей.

Абаскаль в этот раз стартовым составом не удивил, но лидеры атаки не засияли как прежде. Зато оборона проявила стабильность со знаком минус. Так кто же из «красно-белых» провалил матч против «Краснодара»? Давайте пройдёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 47:53, удары по воротам – 10:11, в створ – 4:4, угловые – 2:5. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 6,5. Селихов оставил «Спартак» в игре, нейтрализовав выход Кордобы один на один. Не так много сейвов (три) накопил Александр, однако в нужный момент действовал уверенно, претензий к нему не предъявишь и в голевых эпизодах.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 3,5. А вот оборона «Спартака» - просто кладезь претензий. Абаскаль упорно продолжает доверять связке Дуарте – Джикия, а они упорно продолжают чудить. Кордоба просто не замечал Алексиса: продавил в моменте с первым голом, легко убежал на пас Кривцова, воспользовавшись позиционной ошибкой Дуарте. И быть бы голу, но Селихов выручил.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,0. Чуть лучше оценку получает капитан «Спартака» за топовый сейв на линии ворот. Не дал Георгий отличиться Олусегуну. Но по игре в целом – ровно те же вопросы. Нет отборов у Джикии, почти вся борьба проиграна (2 из 3 эпизодов), постоянная дрожь, как только Кордоба мяч получает и масса свободы для подключающегося Кривцова.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 2,5. Ох, ну Денисову эту игру лучше забыть. Столько привозов, что на пару матчей хватит. Проиграл борьбу в моменте с первым голом, самолично придумал пенальти и ещё два голевых эпизода для «Краснодара». Тут даже оценивать нечего. Есть ощущение, что сегодня Даниил играл совсем не за «Спартак».

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ОЛЕГ РЯБЧУК – 4,0. Рябчук так не чудит, но продолжает играть на стабильно слабом уровне. Пока новичок «Спартака» не впечатляет от слова совсем. Никакого обострения в атаке, не самая надёжная игра и в обороне. Кривцов из зоны Рябчука дважды убегал на ударную позицию, а отбор в активе Олега всего один.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

РОМАН ЗОБНИН – 7,0. Хоть кто-то у «Спартака» старался и перемещался действительно много. Склеивал левый фланг, включая в игру Промеса и успевая отработать сзади. Однажды протащил мяч на дриблинге и создал момент, мог и сам отличиться, но классный сейв совершил Матвей Сафонов.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,5. Для начала похвалим Игнатова – он очень умно двигается, создавая зоны для своих коллег по атаке. Но из-за этого страдает активность самого Михаила. Сегодня он привнёс ровно ничего – всего 13 точных передач (чаще всего поперёк или назад), ни одного опасного удара.

ТЕО БОНГОНДА – 7,0. Совсем непонятная замена – на исходе часа игры Абаскаль убирает своего лучшего атакующего игрока. Бонгонда прекрасно искал зоны, получал мяч и далее умно раскручивал атаку. Почти голевой кросс сделал на Соболева, выиграл почти (4 из 5) все единоборства на чужой половине поля. И точно был самым полезным впереди.

КВИНСИ ПРОМЕС – 4,0. Вот уж кого стоило заменить. Абаскаль понадеялся на лидерские качества Промеса, но Квинси так и не воскрес. В последних матчах вообще слабо проявляет себя голландец и в Краснодаре ситуация никак не изменилась. Сколько ни кормили его мячами Зобнин и Бонгонда, кроме 17 потерь Промес ничего не придумал. За это и за повышенные ожидания снижена оценка.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 6,0. Соболева же поругать сложно. Он боролся за каждый мяч с обороной «Краснодара», выдавшей просто отличный матч. Выиграл верх пять и делал неплохие скидки, упорно отрабатывал в прессинге, даже когда все стояли. Опять же отлично играл на опережение, но в этот раз перекладина не позволила ему отличиться.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 6,5. Так и не получается понять, почему Абаскаль держит Литвинова на лавке. Вышел вместо Умярова и дал ощутимо больший объём работы. Очень точно пасовал (пусть и не очень рискованно), выиграл 5 единоборств из 6.

ХЕСУС МЕДИНА – б/о.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

СРДЖАН БАБИЧ – б/о.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – б/о.