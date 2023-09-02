Известный блогер Кузьмич - об игре «Спартака»: «Какой же позор корявый»

Известный блогер Кузьмич, который является болельщиком московского «Спартака», резко высказался об игре столичного клуба в матче седьмого тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» (0:2).

«Какой же позор корявый. Это не футболисты - это просто цирк позорный.

Я хуже качество футбола не видел нигде...кроме других матчей Абаскаля

В ОТСТАВКУ!!!! НЕМЕДЛЕННО!!!», - написал блогер в своём телеграм-канале.

«Красно-белые» не могут одержать победу в чемпионате России на протяжении четырёх последних матчей, три из которых проиграли.