«Краснодар» уверенно разобрался со «Спартаком» и вернул себе единоличное лидерство в РПЛ

«Спартак» и «Краснодар» сыграли в рамках чемпионата России. Матч седьмого тура РПЛ состоялся 2 сентября на стадионе «Краснодар».

Срджан Бабич мощно дебютировал в Кубке России, но не получил место в основе на матч РПЛ против лидирующего «Краснодара». В центре обороны вышла пара Джикия – Дуарте, по краям играли Денисов и Рябчук. В атаке же работало привычное трио: Бонгонда, Соболев, Промес. Гильермо Абаскаль не стал мудрить с составом, чтобы в Краснодаре не получилось, как против «Зенита».

Ивич тоже ничего не изобретал, в старте вышли все лучшие: Сафонов, Алонсо, Волков, Оласа, Батчи, Олусегун, Сперцян, Кордоба. «Краснодар» начал спокойно, от обороны. В этом сезоне команда удивительно мало пропускает, вот и позиционные атаки «Спартака» не ставили перед хозяйской обороной неразрешимых задач. «Быки» спокойно смотрели на «красно-белые» попытки и нейтрализовывали их в зародыше. За первый тайм гости вообще ничего не создали.

А вот «Краснодар» жалил в контратаках, жалил хорошо. Сначала Сперцян разыграл «стеночку» с Денисовым (заменившим Кордобу в этом эпизоде) и из пределов штрафной площади пробил в дальний угол, но немного не попал. А под занавес тайма толковая атака «быков» всё же стала голевой. Оласа из аута ввёл мяч на Кордобу, Джон оттёр Дуарте, подвинул Денисова и пробил в угол – 1:0. Только после этого «Спартак» зашевелился, включил скорости побольше.

Правда, для начала в очередной раз напожарил Денисов. Чудовищная ошибка привела к выходу Кривцова один на один. Обыграл уже голкипера Никита, но замешкался – накрыли, с отскока пробивал по пустым воротам Олусегун, однако тут уже спас Джикия, оказавшийся на линии ворот. «Спартак» ответил звонко лишь на исходе часа игры: Тео Бонгонда выполнил мягкий заброс на дальний угол вратарской, откуда Александр Соболев в касание пробил по воротам и сотряс перекладину.

Начали москвичи придавливать «Краснодар», а хозяева стали слишком вжиматься в свою штрафную площадь. Сафонов выронил мяч из рук в борьбе с Соболевым, на подборе сработал Зобнин, однако тоже замешкался и пробить толком не сумел. «Быки» отбились, а затем чуть успокоили игру. Помогали Кордоба и Олусегун, которые отлично работали в прессинге, держали напряжение у штрафной площади «Спартака» и не давали москвичам начинать быстрые атаки. Когда «красно-белые» подходили пешком, проблем у хозяев не возникало.

Закончил всё очередной привоз Денисова. Даниил опередил Батчи, после чего неосмотрительно покатил назад. Кокшаров мяч перехватил обогнул Селихова и голкиперу пришлось сбивать Александра. Пенальти. Сперцян на паузе уложил в угол Селихова, уверенно реализовав 11-метровый. Снова «Спартак» без победы, снова без забитых голов. После 0:0 с «Ахматом», 0:2 от «Краснодара». А «быки» очень хороши – вернули себе единоличное лидерство в РПЛ.