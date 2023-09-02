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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» уверенно разобрался со «Спартаком» и вернул себе единоличное лидерство в РПЛ

02 Сентября 2023 • 22:01 Комментировать (6)
Краснодар
2:0
Спартак Москва
окончен

«Спартак» и «Краснодар» сыграли в рамках чемпионата России. Матч седьмого тура РПЛ состоялся 2 сентября на стадионе «Краснодар».

Протокол игры  
Краснодар2:0Спартак Москва
(1:0) Кордоба Джон40'  
(2:0) Сперцян Эдуард83'  
Сафонов МатвейВолков Сергей ЕвгеньевичТормена ВиторАлонсо ХуниорОлаcа ЛукасКривцов Никита 90' (Ленини Пина ( 90'  90') Черников АлександрСперцян ЭдуардБатчи ЖоауКордоба Джон  20' 79' (Кади ( 79') Олусегун Джуниор  58' 79' (Кокшаров Александр ( 79')
Запасные: Петров СергейБаньяц МихайлоАгкацев СтаниславКобнан МозесАхметов ИльзатСафронов РоманЭктов АлександрАрутюнян Георгий
Селихов Александр  81'Денисов Даниил 85' (Мелёшин Павел ( 85') Джикия Георгий 73' (Бабич Срджан ( 73') Дуарте АлексисРябчук ОлегИгнатов Михаил 63' (Медина Хесус ( 63'  86') Зобнин РоманУмяров Наиль 46' (Литвинов Руслан ( 46') Бонгонда Тео 63' (Зиньковский Антон ( 63') Соболев Александр СергеевичПромес Квинси
Запасные: Свинов ИльяКлассен ЛеонХлусевич ДаниилМаксименко АлександрМартинс КристоферЧернов Никита
02 сентября. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

 

Срджан Бабич мощно дебютировал в Кубке России, но не получил место в основе на матч РПЛ против лидирующего «Краснодара». В центре обороны вышла пара Джикия – Дуарте, по краям играли Денисов и Рябчук. В атаке же работало привычное трио: Бонгонда, Соболев, Промес. Гильермо Абаскаль не стал мудрить с составом, чтобы в Краснодаре не получилось, как против «Зенита».

Ивич тоже ничего не изобретал, в старте вышли все лучшие: Сафонов, Алонсо, Волков, Оласа, Батчи, Олусегун, Сперцян, Кордоба. «Краснодар» начал спокойно, от обороны. В этом сезоне команда удивительно мало пропускает, вот и позиционные атаки «Спартака» не ставили перед хозяйской обороной неразрешимых задач. «Быки» спокойно смотрели на «красно-белые» попытки и нейтрализовывали их в зародыше. За первый тайм гости вообще ничего не создали.

А вот «Краснодар» жалил в контратаках, жалил хорошо. Сначала Сперцян разыграл «стеночку» с Денисовым (заменившим Кордобу в этом эпизоде) и из пределов штрафной площади пробил в дальний угол, но немного не попал. А под занавес тайма толковая атака «быков» всё же стала голевой. Оласа из аута ввёл мяч на Кордобу, Джон оттёр Дуарте, подвинул Денисова и пробил в угол – 1:0. Только после этого «Спартак» зашевелился, включил скорости побольше.

Правда, для начала в очередной раз напожарил Денисов. Чудовищная ошибка привела к выходу Кривцова один на один. Обыграл уже голкипера Никита, но замешкался – накрыли, с отскока пробивал по пустым воротам Олусегун, однако тут уже спас Джикия, оказавшийся на линии ворот. «Спартак» ответил звонко лишь на исходе часа игры: Тео Бонгонда выполнил мягкий заброс на дальний угол вратарской, откуда Александр Соболев в касание пробил по воротам и сотряс перекладину.

Начали москвичи придавливать «Краснодар», а хозяева стали слишком вжиматься в свою штрафную площадь. Сафонов выронил мяч из рук в борьбе с Соболевым, на подборе сработал Зобнин, однако тоже замешкался и пробить толком не сумел. «Быки» отбились, а затем чуть успокоили игру. Помогали Кордоба и Олусегун, которые отлично работали в прессинге, держали напряжение у штрафной площади «Спартака» и не давали москвичам начинать быстрые атаки. Когда «красно-белые» подходили пешком, проблем у хозяев не возникало.

Закончил всё очередной привоз Денисова. Даниил опередил Батчи, после чего неосмотрительно покатил назад. Кокшаров мяч перехватил обогнул Селихова и голкиперу пришлось сбивать Александра. Пенальти. Сперцян на паузе уложил в угол Селихова, уверенно реализовав 11-метровый. Снова «Спартак» без победы, снова без забитых голов. После 0:0 с «Ахматом», 0:2 от «Краснодара». А «быки» очень хороши – вернули себе единоличное лидерство в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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shatun29
02 Сентября 2023 в 22:12
Этому клоуну-кенгуру кто-нибудь объяснит может что сначала надо наработать базу с основным составом и позиции на поле в соответствии с умениями футболистов, которые надо уже определить, а потом только иметь мозг футболистам своими идиотскими тактическими изысками и нервы болельщикам. Не поймёт то убрать его нахер с команды.
Облак
02 Сентября 2023 в 22:09
" Краснодар» — самый удобный соперник. Их манера наиболее приятна для «Спартака», об этом говорит статистика личных встреч. «Краснодар» оставляет много пространства, а свободные зоны — это хлеб для игроков атаки. Уверена, «Спартак» даже не заметит «Краснодар» на поле. Важно скорее забить первый гол», — приводит слова Салиховой Metaratings.
TEREX
02 Сентября 2023 в 22:13
ах ха ха ха..)) зульфия рулит..))
TEREX
02 Сентября 2023 в 22:09
краснодар с пабедай! хрюндиля увериными шагами идут ф пирдиф..)) тока ни вздумайти уволить памошника физрука абаскалью..)) дайти иму паучитца на крючкахвостых..как нужна правильна тренить..што бы патом был опыт сын ашыбак трудных..)) зульфия што скажыт за сваиво пратижэ..)) хде иво выкапали та..на какой распрадажы..))
ингерман
02 Сентября 2023 в 22:06
ай.. абас.аль маловаца прыгал сёдни возле бровки.. далековато ему ышо до тедески.. патаму и праиграле.. А-ха-ха-ха! )))
starpom
02 Сентября 2023 в 22:04
ну и когда это б,,,,,,,,,о закончится,,,,,,,,
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