Сперцян забил пенальти, «Краснодар» практически обыграл «Спартак»

В центральном субботнем матче седьмого тура Премьер-лиги «Краснодар» играет против «Спартака» и сделал ещё один шаг к победе. Ближе к завершению поединка Даниил Денисов неудачно отыграл назад на голкипера, Александр Кокшаров здорово сыграл на перехвате и был сбит Александром Селиховым. Эдуард Сперцян вызвался пробить с 11-метровой отметки и пробил в левый угол ворот. Счет стал 2:0 в пользу «быков», а у соперника почти нет времени, чтобы отыграться.

В таблице «Краснодар» - единоличный лидер с 17 очками, спартаковцы с 10 баллами делят шестую строчку. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.