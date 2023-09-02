Гарре рассказал о своём восстановлении

Форвард самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о своём восстановлении.

Аргентинец отметил, что сейчас чувствует себя нормально и в ближайшие несколько дней надеется приступить к тренировкам.

«Моя цель — это игра с ЦСКА. Но это будет зависеть от того, как мой организм мне ответит и какое будет восстановление. Однако я делаю всё возможное, чтобы вернуться в строй как можно быстрее», - приводит слова Гарре «Матч ТВ».

В текущем сезоне РПЛ 23-летний футболист принял участие в пяти играх РПЛ, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.